Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Valentin Rosier'den Fenerbahçe iddialarına cevap!
Beşiktaş'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, Fenerbahçe'yle ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartallar kartallarla uçar" mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.
Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.
İşte Rosier'in paylaşımı:
Eagles fly with eagles 🦅⚫⚪ https://t.co/8ZHup7DiNF— Valentin Rosier (@VRosier19) May 20, 2021
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