20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Valentin Rosier'den Fenerbahçe iddialarına cevap!

Rosier'den Fenerbahçe iddialarına cevap!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'ın yıldız sağ beki , 'yle ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartallar kartallarla uçar" mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

ile bu sezon ve şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu , 'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.

İşte Rosier'in paylaşımı:

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