Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş, yarı finalde Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı golle devre dışı bırakarak finale yükseldi. Antalyaspor ise sezonun flaş ekibi Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi merak ediliyor. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtildi. Müsabaka İzmir, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. ZTK final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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