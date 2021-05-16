16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş final maçı tarihi... | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de ipi göğüsleyen , gözünü ile oynayacağı Finali'ne dikti. Sezonun en önemli müsabakalarından biri olan final öncesi taraftarlar, " ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? final maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?" gibi sorgular yapıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş haberleri...

finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. , yarı finalde 'i uzatma dakikalarında attığı golle devre dışı bırakarak finale yükseldi. ise sezonun flaş ekibi 'u 2-0 ile geçti. Peki, ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi merak ediliyor. 'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtildi. Müsabaka İzmir, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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