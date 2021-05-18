Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

"KİMSEYE ASLA YALAN SÖYLEMEDİK"

Beşiktaş Başkanı ve yönetimi olarak taraftara, üyelere ve oyunculara asla yalan söylemedik. Hedeflerimizi planlayarak gerçekleştirmeyi seçtik. Futbolcuların geçmiş alacakları, menajerlik, bonservis ücretleri konusunda birçok ödeme gerçekleştirdim. Bahane olarak değil yaşadıklarımızı anlatmak için söylüyorum. O kadar zor durumdaydık ki, içinden çıkılmaz bir durumdu ve yönetimimizle, ailemle konuşarak bir kalemde 675 milyon TL kefalete imza attım. Bu kolay iş değil.