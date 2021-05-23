Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

2020-2021 sezonunu hem Süper Lig şampiyonu hem de Ziraat Türkiye Şampiyonu olarak kapatan ve çifte kupa alan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerden olan Rachid Ghezzal için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte o rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda sonu 2 kupayla tamamlamanın sevinci yaşanırken gözler transfere çevrildi. Devler Ligi geliri ile eli rahatlayacak olan Kartal, sezona damga vuran ismin transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal operasyonu resmen başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile ilk teması sağladı.

Süper Lig'de 17 asist, 8 gole imza atarak, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a çok büyük katkı yapan Ghezzal, kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlı takımda kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne almak istiyor.

Beşiktaş'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcunun, Leicester ile bir senelik sözleşmesi kaldı. İngiliz kulübü bu nedenle Ghezzal'i makul bir bonservis karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euro'luk talebi yüksek buldu. Mali disipline çok dikkat eden siyah-beyazlıların Ghezzal için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planladığı ileri sürüldü.