23 Mayıs 2021, Pazar

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Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

2020-2021 sezonunu hem Süper Lig şampiyonu hem de Ziraat Türkiye Şampiyonu olarak kapatan ve çifte kupa alan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerden olan Rachid Ghezzal için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte o rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan 'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

Siyah-beyazlılarda sonu 2 kupayla tamamlamanın sevinci yaşanırken gözler transfere çevrildi. Devler Ligi geliri ile eli rahatlayacak olan Kartal, sezona damga vuran ismin transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

'ta operasyonu resmen başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Cezayirli yıldız için ile ilk teması sağladı.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

'de 17 asist, 8 gole imza atarak, şampiyonluk yarışında 'a çok büyük katkı yapan Ghezzal, kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlı takımda kalmak ve 'nde yeniden sahne almak istiyor.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcunun, Leicester ile bir senelik sözleşmesi kaldı. İngiliz kulübü bu nedenle Ghezzal'i makul bir bonservis karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

Milliyet'te yer alan habere göre yönetimi, Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euro'luk talebi yüksek buldu. Mali disipline çok dikkat eden siyah-beyazlıların Ghezzal için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

Siyah-beyazlılar ile İngiliz ekibinin temsilcileri kısa süre içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. 'nin 4-5 milyon euro seviyesine inmesi halinde resmi imzalar atılacak ve Ghezzal bonservisiyle birlikte 'ın oyuncusu olacak.

Beşiktaş transferde Rachid Ghezzal için harekete geçti! İşte teklif edilen rakam

Kulüpler parada anlaşamazsa yetenekli oyuncu transfer için hemen devreye girecek. ile anlaşan başarılı oyuncu bonservisinde indirim yapılması için 'ye baskı uygulayacak.

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