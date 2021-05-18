18 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katıldığında sakatlık endişesi yaşanan ama gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar Kamerunlu forvetin alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar...



Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına hız kesmeden başlayan 'ta ilk ayrılık yaşanmak üzere...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent ile vedalaşacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Ayrılığın sebebi olarak ise golcünün son haftalarda kendini riske etmeyip gelecek sezon için maaşına zam istemesi olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Zam talebine karşı çıkan yönetim, 'ın yerine arayışlarına başladı ve alternatif ismi de belirledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

THOMAS HENRY HAREKATI!
Hücum bölgesine ilk adayın ekibi 'de forma giyen olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar gidiyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Bu sezon 'de 31 maça çıkan Fransız forvet 21 gol atıp 6 da asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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