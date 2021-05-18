Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan alkışlanacak hareket!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Josef de Souza, şampiyonluk primini hayır kurumlarına bağışlama kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında bedelsiz olarak geldiği Beşiktaş'ta şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Josef de Souza bir kez daha gönülleri fethetti. A Spor'a konuşan Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluktan elde ettiğim primleri, bir hayır kurumuna bağışlayacağım" dedi.
İşte Josef'in sözleri:
O ANDA DUYGU BOŞALMASI OLDU
"Göztepe maçında hakem son düdüğünü çaldığında ve şampiyon olduğumu idrak ettiğim anda, bir anda duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem çok zor. Yıllardır bu anı bekliyordum."
PORTO'DAN SONRA KUPA ALAMADIM
"Porto'da şampiyonluklar elde ettikten sonra hiçbir takımda kupa kazanamadım. Devamlı ikinci oldum, finallerde kaybettim. Bu durum benim üzerimde çok büyük bir yük oluşturdu."
FENERBAHÇE DE ÇOK BÜYÜK CAMİA
"Son 10 yılda aldığım en iyi karar Beşiktaş'a transfer olmaktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, ikisi de büyük camialar. Karşılaştırma kabul etmeyecek iki takım. İkisi de çok büyük."
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