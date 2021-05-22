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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Anadolu Efes maçının ardından hakem açıklaması!

Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Anadolu Efes maçında...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

ING Basketbol Süper Lig'i play-off yarı final serisi ikinci maçında , 'e 104-86 mağlup olmuştu. Siyah beyazlılar bu mağlubiyet ile seride 2-0 geriye düşmüştü. Maçın ardından resmi sitesinden mücadelenin hakemine tepki olarak bir mesaj yayımlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisindeki maçlarının ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"2020-2021 sezonu müsabakaları hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

kamuoyunun bildiği gibi sezon başında büyük bir yerlileşme ve gençleşme hamlesi gerçekleştirmiş, yaşanılan tüm zorluklara rağmen bu vizyondan geri adım atmamıştır.

Sezon sonuna geldiğimizde, yapılan yatırımlar ve verilen emeklerin geri dönüşü; milli takıma verilen sporcu sayısı ile genç oyunculara verilen süreler gibi kriterlerde ligin açık ara en iyi performans sergileyen kulübü olmamızla alınmış, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, taraflı tarafsız bütün basketbol kamuoyunun takdirini ve beğenisini kazanmıştır.

Anadolu Efes kulübünün ülkemizi 'de temsil ettiğinin bilincinde olarak, kısıtlı imkanlarımızla sıkıştırılmış bir fikstürde oynamak zorunda kaldığımız yarı final serisinin ilk iki maçında sıra dışı hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmak, sadece bizi değil, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımını merakla takip eden ve yıldız sporcularımızı izlemek isteyen bütün basketbolseverleri üzmüştür.

Anadolu Efes'in 'da elde edeceği başarı kadar, Beşiktaşımızın genç oyuncularının adalet duygusu ile yetişmesi ve doğru yönetimle tecrübe kazanması da önemlidir. Beşiktaş; hiçbir zaman, hiçbir branşta iltimas istemez. Tek beklentimiz sahada adaletin sağlanması ve sonucun sahada bulunan oyuncular tarafından belirlenmesidir. Olanı göremeyen veya olmayanı gören hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını talep eder, 'de birçok basketbolseverin yapılan hata ile yanlışı ayırt edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu hatırlatmak isteriz."

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