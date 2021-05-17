Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza A Spor'a özel röportaj verdi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "Şampiyonluktan elde ettiğim bütün primleri, bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Göztepe maçında hakem son düdüğünü çaldığında ve şampiyon olduğumu idrak ettiğim anda, bir duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem zor" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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