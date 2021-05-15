Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun şampiyonu belli oluyor. 42. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Averaj farkıyla ikinci sıradaki Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, mücadeleden farklı galip ayrılarak sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal maç saatini beklemeye koyulurken, teknik direktör Sergen Yalçın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Göztepe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri... (Bjk spor haberi)

Ve Süper Lig'de düğüm bugün çözülüyor. Son iki maçında yenilerek şampiyonluk şansını riske atan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. 7 gün öncesine kadar F.Bahçe'nin 5, G.Saray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda F.Bahçe'nin yenilip, G.Saray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile G.Saray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.

MUHTEMEL 11'LER



GÖZTEPE: İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC



BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN



AVERAJDA ÖNDE



İkili averajların eşitlenmesi nedeniyle genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Kartallar, G.Saray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, ezeli rakibinin şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması lazım. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah-beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan teknik direktör Yalçın'ın öğrencileri mutlak 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.

HAKEM FIRAT AYDINUS



Göztepe karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus oldu. Sezonun en kritik maçında düdük çalacak olan 48 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş'ın daha önce 46 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım söz konusu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 14 yenilgi, 13 beraberlik aldı.



ATIBA DÖNÜYOR



Karagümrük maçında cezalı olan kaptan Atiba bugün tekrar kramponlarını bağlayacak. Kanadalı orta saha oyuncusunun forma giyecek olması teknik heyetin elini rahatlatan tek etken.



Beşiktaş ile Göztepe, ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.



KİLİT ŞEHİR İZMİR



Beşiktaş için İzmir ayrı bir önem ifade edecek. Göztepe karşısında şampiyonluk sınavını İzmir'de verecek olan siyah-beyazlı takım, bu maçtan 3 gün sonra çıkacağı Türkiye Kupası final karşılaşmasını da yine İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Antalya ile oynayacak. Beşiktaş, Göztepe maçı sonrası final hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.



4. BÜYÜK OLACAK MI?



İzmir daha önce lig şampiyonunun belirlendiği 3 maça ev sahipliği yaptı. 1975-76, 2006-07 ve 2017- 18 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Trabzonspor, F.Bahçe ve G.Saray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu. Beşiktaş bugün mutlu sona ulaşırsa 4 büyükler tamamlanacak!



KASASI DA DOLACAK



Beşiktaş bugün şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kasasını da ihya edecek. 16. şampiyonluğuna ulaşacağı için esktra 63 milyon TL alacak olan siyah-beyazlı kulüp, şampiyonluk primiyle birlikte yaklaşık 230 milyon TL'yi kasasına koyacak. Buna daha sonra Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan ayak bastı parası da eklenecek.



TAM KADRO GİTTİLER



Teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe ve Antalyaspor maçları için takımı İzmir'e tam kadro olarak götürdü. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi.



KADRO YİNE SIKINTILI



Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak. Milli takımda sakatlandıktan sonra bir türlü iyileşemeyen Vincent Aboubakar, Göztepe maçında da takımı yalnız bırakacak. Cenk Tosun, Adjin Hasic ve sakatlığını yeni atlatan Oğuzhan Özyakup da forma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Gökhan Töre de bireysel antrenör eşiliğinde çalışıyor ve son durumu maç günü belli olacak.

(Fotomaç)



DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ