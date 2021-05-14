14 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi motivasyon paylaşımı!

Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi motivasyon paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında deplasmanda ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'tan kritik mücadele öncesi motivasyon paylaşımı geldi. (Bjk spor haberi)

'de 42. haftaya ile aynı puanla giren , son haftada 'ye konuk olacak. Averaj farkıyla lider konumda bulunan ve ekibini farklı mağlup edip sarı-kırmızılıların önüne geçmesine izin vermek istemeyen siyah-beyazlılardan kritik maç öncesi motivasyon paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlıların resmi hesabından paylaşılan videoda taraftarların görüntülerine yer verilirken, videoya "Beşiktaşım senin için" notu düşüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında 'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş'tan motivasyon paylaşımı!

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