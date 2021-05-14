Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi motivasyon paylaşımı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'tan kritik mücadele öncesi motivasyon paylaşımı geldi. (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 42. haftaya Galatasaray ile aynı puanla giren Beşiktaş, son haftada Göztepe'ye konuk olacak. Averaj farkıyla lider konumda bulunan ve İzmir ekibini farklı mağlup edip sarı-kırmızılıların önüne geçmesine izin vermek istemeyen siyah-beyazlılardan kritik maç öncesi motivasyon paylaşımı geldi.
Siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda taraftarların görüntülerine yer verilirken, videoya "Beşiktaşım senin için" notu düşüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
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