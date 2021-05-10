10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kalecinin lafıyla aut veriyor
Derbinin 75. dakikasında Atiba’nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem Bahattin Duran, aut bayrağı kaldırmış dönen topta G.Saray 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Muslera’nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten VAR’dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz” diyerek isyan ettiği öğrenildi.
Derbinin 75. dakikasında Atiba'nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem Bahattin Duran, aut bayrağı kaldırmış dönen topta G.Saray 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Muslera'nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten VAR'dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
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