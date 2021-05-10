10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kalecinin lafıyla aut veriyor

Kalecinin lafıyla aut veriyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Derbinin 75. dakikasında Atiba’nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem , aut bayrağı kaldırmış dönen topta G.Saray 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Muslera’nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten VAR’dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz” diyerek isyan ettiği öğrenildi.

Derbinin 75. dakikasında Atiba'nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem , aut bayrağı kaldırmış dönen topta G.Saray 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Muslera'nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten VAR'dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
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