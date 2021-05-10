Beşiktaşlı Rachid Ghezzal 29 oldu

Beşıktaş’ın Bay Asist’i Rachid Ghezzal’in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve “Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal” ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.

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Beşktaş'ın Bay Asist'i Rachid Ghezzal'in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve "Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal" ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.