10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal 29 oldu

Bay asist 29 oldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2021

Beşıktaş’ın Bay Asist’i Rachid Ghezzal’in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve “Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal” ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.

Beşktaş'ın Bay Asist'i Rachid Ghezzal'in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve "Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal" ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Şampiyonluğu söke söke alın"
TFF'den seyirci açıklaması! Antalyaspor-Beşiktaş maçı... TFF'den seyirci açıklaması! Antalyaspor-Beşiktaş maçı...
Toroğlu'dan dikkat çeken sözler! Bu sene ligin en başarılı hocası... Toroğlu'dan dikkat çeken sözler! "Bu sene ligin en başarılı hocası..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör