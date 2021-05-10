10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal 29 oldu
Beşıktaş’ın Bay Asist’i Rachid Ghezzal’in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve “Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal” ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.
Beşktaş'ın Bay Asist'i Rachid Ghezzal'in dün doğum günüydü. Cezayirli yıldız futbolcu 29 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün hesaplarından tecrübeli kanat oyuncusu için kutlama paylaşımları yapıldı ve "Doğum günün kutlu olsun Rachid Ghezzal" ifadesi kullanıldı. Usta krampon da bu iletileri beğenerek teşekkür etti.
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