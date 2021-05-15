15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'e damga vuran istatistik! Larin ve Ghezzal...

Süper Lig'e damga vuran istatistik! Larin ve Ghezzal...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan 'ın en büyük kozları Cyle Larin ve Rachid Ghezzal olacak. Larin bu sezon 19 gol, 5 asistle mücadele ederken, Ghezzal ise 7 gol ve 17 asist üretti. Kara Kartal'ı zirve yarışında tutan oyuncuların başında gelen iki yıldız, bu sezon 48 gole direkt etki etti. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)

'ta sezonun en flaş 3 ismi hiç şüphesiz Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'di. Aboubakar'ın sakatlanması sonrası gol yükünü Larin ile Rachid Ghezzal çekti. Şimdi son virajda tüm gözler yine bu iki yıldızda olacak. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör , Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal'den hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini isterken, 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanıyacak. İleri uçta görev alacak olan Cyle Larin ile de özel bir görüşme yapan usta hoca, "Tüm sezon gösterdiğin performansı sadece bir maçta daha görmek istiyorum" dedi. Larin bu sezon ligde 19 gol, 5 asist; Ghezzal ise 7 gol, 17 asist üretti.

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