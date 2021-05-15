15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "Emekleri boşa götürmeyin"

Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Emekleri boşa götürmeyin
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 'in 42. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ta gözler şampiyonluğa çevrildi. Averaj farkıyla 'ın önünde yer alan siyah-beyazlılar, rakibini farklı bir skorla mağlup ederek sezonu zirvede noktalamak istiyor. 'da tüm dikkatler Göztepe maçına verilirken teknik direktör , öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. ()

Sezon başından beri yaptığı motivasyon konuşmaları ile takımını ligde fırtına gibi estiren Sengen Yalçın, şampiyonluk yolunda son sözlerini kısa tuttu. Fotomaç'ın haberine göre Yalçın, dünkü idman öncesi yine talebelerini toplayıp, "Artık söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonluk tek bir 90 dakikanın sonunda sizi bekliyor. Bunu almak da vermek de sizin elinizde. Koca bir sezonda gösterdiğiniz emekleri boşa götürmeyin" dediği bildirildi. Bu arada çalışma sırasında keyifli olduğu gözlenen başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında da teknik ve sağlık ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kare kulübün sosyal medya hesaplarında "Güç armanda saklı" şeklinde paylaşıldı.

MORALLER TAVAN

dün yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların oldukça moralli olması gözlerden kaçmadı.

Süper Lig'de damga vuran istatistik! Larin ve Ghezzal... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal şampiyonluk için sahada! İşte Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i Kartal şampiyonluk için sahada! İşte Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i
Süper Lig'e damga vuran istatistik! Larin ve Ghezzal... Süper Lig'e damga vuran istatistik! Larin ve Ghezzal...
Şampiyonun kasası dolacak! Dudak uçuklatan rakam Şampiyonun kasası dolacak! Dudak uçuklatan rakam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör