Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta gözler şampiyonluğa çevrildi. Averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde yer alan siyah-beyazlılar, rakibini farklı bir skorla mağlup ederek sezonu zirvede noktalamak istiyor. Kara Kartal'da tüm dikkatler Göztepe maçına verilirken teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. (Bjk spor haberi)

Sezon başından beri yaptığı motivasyon konuşmaları ile takımını ligde fırtına gibi estiren Sengen Yalçın, şampiyonluk yolunda son sözlerini kısa tuttu. Fotomaç'ın haberine göre Yalçın, dünkü idman öncesi yine talebelerini toplayıp, "Artık söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonluk tek bir 90 dakikanın sonunda sizi bekliyor. Bunu almak da vermek de sizin elinizde. Koca bir sezonda gösterdiğiniz emekleri boşa götürmeyin" dediği bildirildi. Bu arada çalışma sırasında keyifli olduğu gözlenen başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında da teknik ve sağlık ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kare kulübün sosyal medya hesaplarında "Güç armanda saklı" şeklinde paylaşıldı.



MORALLER TAVAN



Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların oldukça moralli olması gözlerden kaçmadı.

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