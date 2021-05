Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı deplasmanda 92-90 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. (BJK spor haberleri)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

DİĞER HABERLER

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında Beşiktaş Icrypex , 3'üncü periyotta 22 sayı geriye düşmesine rağmen son periyottaki iyi oyunuyla TOFAŞ 'ı deplasmanda 92-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.Karşılıklı sayılar ile başlayan zorlu randevunun ilk bölümlerinde, önce Blackmon ardından Ercan 'ın basketleriyle ritim bulan Beşiktaş Icrypex, Alperen 'in de devreye girmesiyle 5'inci dakikayı 16-8 önde geçti. Molanın ardından boyalı alanı etkili kullanan TOFAŞ, farkı azaltma çabaları gösterse de, ilk periyot konuk ekibin 30-25'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.İkinci periyoda İstanbul ekibi , Ercan'ın dış atış isabetiyle başlasa da; Akoon Purcell ve Simmons 'ın sayılarıyla direnç gösteren TOFAŞ, skoru 35-35'de eşitledi. Bu bölümde her iki ekip de ritim bulmakta zorlanırken, karşılıklı gelen sayılarla oyun da dengede ilerledi. Periyodun son saniyesinde Berk 'in basketiyle TOFAŞ, soyunma odasına 51-48 önde gitti.İkinci yarıya iyi başlayan Bursa temsilcisi, Simmons ve Berk'in basketlerinin ardından Zubcic 'in elinden de bulduğu dış atış isabetiyle farkı çift hanelere çekti: 58-48. Özellikle bu bölümde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, hücumda da ritim yakalayarak farkı da yükseltti. Zubcic'in önderliğinde etkili bir oyun sergileyen Bursa ekibi, 25'inci dakikada farkı 20'ye çıkardı: 73-53. 27'nci dakikada ise, TOFAŞ farkı 22'ye yükseltti: 80-58. Avantajını sürdüren TOFAŞ, son periyoda da 84-69 önde girdi.Final periyodunun ilk 6 dakikasında yalnızca 2 sayı kaydedebilen TOFAŞ, hücumda oldukça kötü bir performans sergiledi. Bu bölümde Beşiktaş Icrypex, Alperen'in liderliğinde önemli bir direnç göstererek 15-2'lik seri yakaladı ve farkı 36'ncı dakika geride kalırken 2 sayıya kadar indirdi: 86-84. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Blackmon, önce dış atış isabeti ardından da orta mesafe basketiyle bitime 1.38 dakika kala İstanbul ekibini 89-88 öne geçirdi. Akoon-Purcell'e çalınan sportmenlik dışı faulün ardından Blackmon, her iki serbest atışını da değerlendirdi. Son anları iyi oynayan Beşiktaş Icrypex, 22 sayı geriden geldiği mücadeleyi 92-90 kazanarak seride 1-0 öne geçti.Serinin 2'nci maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 20.15'te İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde ve olası eşitlik halinde ise 3'üncü maç 18 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak