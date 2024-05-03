Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 90+7'de Joe Worrall'ın attığı golle 3-2 mağlup etti.

Maç sonrası galibiyet golünü atan İngiliz oyuncu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi bir galibiyet oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Zorlandığımız bir sezon oldu. Kupada finale giderken bizim için önemli bir 3 puan oldu."

"Burada bulunduğum zamanın keyfini çıkartmaya, daha fazla oynamaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarına kendimi kanıtlamaya ve elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum."