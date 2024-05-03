Salih Uçan: Bataklıkta çiçek açmış gibi olacak!

Beşiktaş'ta Salih Uçan, 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugünkü galibiyet değerli. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sezon başından beri yönetimin, hocaların değişmesi hem biz hem de taraftar için kırılgan bir sezon oldu. Maçlara çıktığımızda tabii ki taktik çalışıyoruz ama şanssız bir korner oluyor ve golü yiyorsunuz. Zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu tarz goller bizi geri düşürüyor. Rizespor'la puan durumu olarak birbirimize yakınız. Bugün kazandığımız iyi oldu."

"Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirirsek muhteşem olacak. Bataklıkta çiçek açmış gibi olacak. Ben taraftarımıza çağrı yapıyorum. Ankaragücü maçında inanılmaz bir atmosfer yaratalım."