14 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz Sergen Yalçın'a seslendi: Bu işi bitir

Eski Beşiktaşlı Yalçın'a seslendi: Bu işi bitir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve şu an Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktör , siyah-beyazlılardan şampiyonluk beklediğini söyledi. (Bjk spor haberi)

TRT Deutsch'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, 'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve şampiyon olsun. 'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü 'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."


"TÜRK MİLLİ MARŞININ İLK SATIRLARINI EZBERLEDİM"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce 'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma 'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

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