14 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş karar! Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'tan flaş karar! Göztepe kafilesi açıklandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

'in 42. ve son haftasında lider deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlılar İzmir kafilesini açıklarken, sakat oyuncular dahil tüm futbolcuların kadroda yer alması dikkat çekti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in son haftasında deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan 'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak bugün İzmir'e gidecek olan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Bugün saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e gidecek olan Beşiktaş, kamp yapacağı otele giderek maç saatini bekleyecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 2 averaj önünde lider durumda bulunuyor.

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