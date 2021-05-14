Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş, İzmir'e geldi. (Bjk spor haberi)

Pandemi dolayısıyla havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Beşiktaş taraftarı alana alınmadı. Saat 17.00'de Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan ve Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da kafileye dahil etti. Cumartesi günü 20.30'da Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Göztepe'nin rakibi olacak Beşiktaş'ın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

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