14 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Göztepe maçı için İzmir'e geldi

Beşiktaş İzmir'e geldi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... 'in 42. ve son haftasında Göztepe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş, İzmir'e geldi. (Bjk spor haberi)

Pandemi dolayısıyla havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Beşiktaş taraftarı alana alınmadı. Saat 17.00'de Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlılarda teknik direktör , sakatlıkları bulunan ve Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek olan , , Hasic ve Oğuzhan'ı da kafileye dahil etti. Cumartesi günü 20.30'da 'un yöneteceği maçta Göztepe'nin rakibi olacak Beşiktaş'ın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

Emre Kocadağ iddialı konuştu! haberin devamı

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