17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Şampiyon Beşiktaş kupasını 19 Mayıs'ta alacak! Valilikten seyirci kararı...
Spor Toto Süper Lig'i averaj farkıyla lider kapatan Beşiktaş, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs'ta kavuşacak. Siyah-beyazlıların kutlamalarda taraftarların olmasını istemesine ise İstanbul Valiliği'nden ret geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. NTV'nin haberine göre; Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını iletti.
Valilik, pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.
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