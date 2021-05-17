Şampiyon Beşiktaş kupasını 19 Mayıs'ta alacak! Valilikten seyirci kararı...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalmıştı. Siyah beyazlılar kupaya uzanmak için 18 Mayıs Salı günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yalçın hedeflerinin iki kupa olduklarını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)