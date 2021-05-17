17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Şampiyon Beşiktaş kupasını 19 Mayıs'ta alacak! Valilikten seyirci kararı...

Beşiktaş kupayı o tarihte kaldıracak! Valilikten seyirci kararı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i averaj farkıyla lider kapatan , şampiyonluk kupasına 19 Mayıs'ta kavuşacak. Siyah-beyazlıların kutlamalarda taraftarların olmasını istemesine ise 'nden ret geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

2020-21 sezonu şampiyonu olan , şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta 'ta kaldıracak. NTV'nin haberine göre; Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını iletti.

Valilik, pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.

Yalçın final öncesi konuştu! haberin devamı

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