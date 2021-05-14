14 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin son maçında Göztepe deplasmanında sahne alacak. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarken, Kamerunlu yıldızın yine aynı şekilde takımdan ayrılabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'ta çok tartışılan 'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor'a karşı da oynayamayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR

Ajansspor'un haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Nitekim basında da 'ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ederek oynamadığı haberleri sık sık yer buldu. 'tan halen yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

UZARSA BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Aboubakar, ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Euro'dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini göze alacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

'a Porto'dan gelen ve son olarak Sivasspor deplasmanında forma giyerek bu sezon 29. maçına çıkan bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle Beşiktaş'a önemli katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

Kulübü, Süper Lig'deki Sivasspor maçında sakatlanan 'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise, hala iyileşemeyen golcü futbolcunun Göztepe maçında da oynamayacağını söylemişti.

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