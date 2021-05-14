Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR

Ajansspor'un haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar Beşiktaş ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.