Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...
Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin son maçında Göztepe deplasmanında sahne alacak. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarken, Kamerunlu yıldızın yine aynı şekilde takımdan ayrılabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta çok tartışılan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ
Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor'a karşı da oynayamayacak.
SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR
Ajansspor'un haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar Beşiktaş ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.
1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Nitekim basında da Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ederek oynamadığı haberleri sık sık yer buldu. Beşiktaş'tan halen yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia ediliyor.
UZARSA BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO
Aboubakar, Beşiktaş ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Euro'dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini göze alacak.
Beşiktaş'a Porto'dan gelen ve son olarak Sivasspor deplasmanında forma giyerek bu sezon 29. maçına çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle Beşiktaş'a önemli katkı sağladı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'deki Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise, hala iyileşemeyen golcü futbolcunun Göztepe maçında da oynamayacağını söylemişti.
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