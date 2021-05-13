Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar zorlu İzmir deplasmanından 3 puan alarak ve averaj farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde. Kara Kartal bu maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışması ile başlayan idman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e giderek kampa girecek.

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