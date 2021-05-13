13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarına başladı! İşte antrenmandan notlar...

Kartal Göztepe hazırlıklarına başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar zorlu deplasmanından 3 puan alarak ve averaj farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde. bu maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

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Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışması ile başlayan idman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 'e giderek kampa girecek.

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