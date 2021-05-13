13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen lider Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Almanya'nın Darmstadt takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u gündemine alan siyah beyazlıların, 29 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlanmaya odaklanan 'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

Bu doğrultuda takıma katkı yapabilecek oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 2. Lig ekibi 'ta forma giyen gurbetçi golcü 'u gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

basını ise - flörtüyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

Sport1'de yer alan habere göre; 'ın 'ın golcüsü için teklifini ilettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

Haberde, siyah-beyazlıların 'a yıllık 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncuyla 'dan ve kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

SERGEN YALÇIN İSTEMİYOR!

Haberde dikkat çeken diğer bir detay ise 'ın ismine sıcak bakmadığı şeklinde...

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

, Teknik Direktörü 'ın öncelikli tercihleri arasında yer almazken, yönetimin ise golcü oyuncu ile sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

'un ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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