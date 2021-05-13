Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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