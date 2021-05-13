Son dakika transfer haberleri: Almanya'dan çarpıcı iddia! Beşiktaş'ın teklifi...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen lider Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Almanya'nın Darmstadt takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u gündemine alan siyah beyazlıların, 29 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu doğrultuda takıma katkı yapabilecek oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi golcü Serdar Dursun'u gündemine almıştı.
Alman basını ise Serdar Dursun-Beşiktaş flörtüyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Sport1'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi.
Haberde, siyah-beyazlıların Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncuyla Almanya'dan Hamburg ve Schalke kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülüyor.
SERGEN YALÇIN İSTEMİYOR!
Haberde dikkat çeken diğer bir detay ise Sergen Yalçın'ın Serdar Dursun ismine sıcak bakmadığı şeklinde...
Serdar Dursun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öncelikli tercihleri arasında yer almazken, yönetimin ise golcü oyuncu ile sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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