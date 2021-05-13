Son dakika spor haberi Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı geldi. Çebi, "Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımnadığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "İnançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ