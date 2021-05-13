13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı

Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan 'ta, Başkan 'den bayram mesajı geldi. Çebi, "Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kulübü Başkanı , yayımnadığı mesajla Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "İnançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.


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