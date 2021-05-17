17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averaj farkıyla şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, devre arası Everton'dan kiralanan Cenk Tosun, takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte o röportaj... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2021

Beşiktaşlı futbolcu , şampiyonluk sonrası Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. 7 sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, 'a geri döneceğini ve sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Son maçlarda, son saniyelerde kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel oluyor. Belki talihsiz sakatlıklar vermeseydik, 3-4 hafta önce bitirebileceğimiz bir şampiyonluktu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Çok büyük bir maraton oldu, herkes çok yoruldu. Hem pandemi hem seyircisizlik derken çok zor bir lig oldu. Bütün takım arkadaşlarımın fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

, beni ilk gün odasına çağırdı. Onunla Gaziantep'te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi 'a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Sakatlık anımda 'İlk ne kadar sürer?' diye sorum. Doktor 6-9 ay yanıtını verdi. Acele etmeyeceğim. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

, benim ailem. Bizim de hedeflerimiz var. 4. yıldızı takmaya gayret göstereceğiz. Her sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. 'a döneceğim ama burası evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağını düşünürüz.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

EURO 2020 nasip değilmiş! Her şey de hayır var. Geçen sene de sakatlandım, şampiyona iptal oldu. Demek ki EURO2020 benim kısmetimde yokmuş. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. 'taki kardeşlik var orada. Milli Takım arası gelsin diye can atıyorduk. Başarılı olacağız. Turnuvada desteğimizi vereceğiz.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Karagümrük maçında ceza yedim, Göztepe karşılaşmasına giremedim. Ancak tribünde olmak çok zor. Ömrümden 10 yaş gitti. Sahada heyecanlı olmuyorsun, tribün ya da dışardan izlemek başka. Şampiyonluk maçlarında geceleri az uyuduk. Saha içinde olmasa da saha dışında gerekli katkıyı sağladım. Bütün sakat oyuncular olarak elimizden geleni yaptık. Bize buraya gelmemiz için talimat verilmedi ama takımla olmak istedik. Onlara destek vermek istedik. Bu hallerimizle geldik ve destek olduk. Onları iyi motive ettik.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Aday kadro açıklandıktan sonra Dorukhan Toköz'ü aradım. Rıdvan Yılmaz ise ilk kez çağrıldı. Rıdvan da tertemiz kalbi olan çocuk. Abisine saygısı var, sahada her şeyini verir. Bunu hak etti. Beşiktaşımızı ve Türkiye'yi gururlandıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Torunoğulları A Spor'a açıkladı! Josef ve Mensah transferi... Torunoğulları A Spor'a açıkladı! "Josef ve Mensah transferi..."
Beşiktaşlı yöneticiden dikkat çeken transfer açıklaması! Fındık fıstık istediler Beşiktaşlı yöneticiden dikkat çeken transfer açıklaması! "Fındık fıstık istediler"
Kartal genç yıldızı bitirdi! Besar Gudjufi Beşiktaş'ta Kartal genç yıldızı bitirdi! Besar Gudjufi Beşiktaş'ta
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör