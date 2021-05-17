Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendisi duyurdu! Takımdan ayrıldı

Sergen Hoca, beni ilk gün odasına çağırdı. Onunla Gaziantep'te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder.