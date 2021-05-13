Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Galatasaray rekabetinde dikkat çeken o istatistik! Yeni Malatyaspor...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girilirken nefesler tutuldu. 81 puanlı iki takımdan Beşiktaş, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde bulunuyor. Son maçlarda Beşiktaş Göztepe deplasmanına, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'un karşısına çıkacak. Bu maçlarda iki takımın da kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Sarı kırmızılıların Malatya maçı öncesi, Kara Kartal'ı sevindiren bi istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli oluyor. Beşiktaş, G.Saray'a karşı 2 gol üstün durumda bulunuyor. Puanları ve ikili averajları eşit olan iki ekipten Beşiktaş, rakibinden 2 gol avantajlı. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında tek farklı galibiyet alması halinde, Galatasaray'ın 4 farklı kazanması gerekecek. Beşiktaş 1 farklı, Galatasaray da 3 farklı galip gelirse, iki takımın genel averajı eşitlenecek. Bu durumda da takımların attıkları gol sayısına bakılacak.

DİKKAT ÇEKEN BİR İSTATİSTİK

Ligin son haftasında şampiyonu belirleyecek maçlardan önce dikkat çeken bir istatistik göze çarptı: "Yeni Malatyaspor fark yemiyor!" Beşiktaş'ın hafta sonundaki mücadelede tek gollü Göztepe galibiyetinde Galatasaray'ın averajla şampiyon olabilmesi için Yeni Malatyaspor'u 4 farkla yenmesi gerekiyor. Bu sezon oynanan maçlarda Malatya'nın hiç 4 gol yemediği veya 4 farkla yenilmediği istatistiği siyah- beyazlı taraftarlara umut oldu. (Fotomaç)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ