13 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük maçı sonrası hakem isyanı! "VAR neden yok?"

Kartal'dan maç sonu hakem isyanı! Var neden yok?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında 'e 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar maçın ardından isyan etti. Enzo Roco’nun uçarak ’ın kafasına vurduğu pozisyonda faulü Necip Uysal’ın yaptığına hükmeden hakemlere seslenen Kara Kartal, "Hadi hakem yanlış (!) gördü, VAR ne iş yapar?" eleştirisinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın, kendi evindeki Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk şansını gol averajına bırakmasının ardından, maçın hakemleriyle ilgili kararlar yine büyük tartışmalara yol açtı. 22. dakikada Enzo Roco, tekmeyle hem kendi takım arkadaşına hem de 'ın kafasına vurarak faul yaptı. Maçın hakemi Ali Palabıyık ise Necip Uysal'ın faul yaptığı yönünde ilginç bir karar verdi ve Beşiktaş'ın atağa kesilirken Karagümrük serbest vuruş kullandı. Bu kararla çılgına dönen isyan eden siyah-beyazlılar maç sonunda da sosyal medyadan isyan bayrağını çekti: "Hadi hakem pozisyonu yanlış (!) gördü, ya da kaçırdı diyelim. Peki VAR odasındakiler ne iş yapar? Onlar neyi izliyordu da bu pozisyon için hakemi uyarmadılar, tekrar izlemesi için çağırmadılar? Eğer çağırsalar belki de maçın başında Karagümrük 10 kişi kalacaktı. Sergen hocanın dediği kadar var, siz neyin peşindesiniz!" (Fotomaç)

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