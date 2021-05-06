06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için pazarlıklara başladı! Fark 4 milyon Euro

Kartal pazarlıklara başladı! Fark 4 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de şampiyonluk hesapları yapan , gelecek sezon kadrosundaki formda ama kiralık oyuncuları takımda tutmaya çalışacak. Siyah beyazlı formayla sergiledikleri performans ile alkışları toplayan Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal'ın geleceği merak konusu. Kara iki yıldız oyuncu için kulüpleriyle masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor.

Cezayirli yıldız Ghezzal için ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

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Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar 'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi.

'in haberine göre iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.

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