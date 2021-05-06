Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, gelecek sezon kadrosundaki formda ama kiralık oyuncuları takımda tutmaya çalışacak. Siyah beyazlı formayla sergiledikleri performans ile alkışları toplayan Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal'ın geleceği merak konusu. Kara Kartal iki yıldız oyuncu için kulüpleriyle masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor.

Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Sporting Lizbon'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi.

Takvim'in haberine göre Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.

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