12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama!

Beşiktaş'tan İsrail'in saldırılarına kınama!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Beşiktaş, İsrail'in işgal ettiği Doğu 'te yer alan Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı. Siyah-beyazlılar, "Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz" mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "'te Mescid-i Aksa'ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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