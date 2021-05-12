Beşiktaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama!

Beşiktaş formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuran ve açık ara farkla asist krallığı sıralamasının zirvesinde bulunan Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden oyuncunun da eski takımı olan Olympique Lyon'un bir girişimde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)