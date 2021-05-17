Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sağ bekini buldu! Valentin Rosier'in yerine...
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer telaşı başladı. Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile görüşmeler sürerken alternatifleri de masaya yatırıldı. Beşiktaşlı yöneticiler sürpriz bir ismi listeye aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.
Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı. Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroda yer alan Valentin Rosier'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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