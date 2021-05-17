17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sağ bekini buldu! Valentin Rosier'in yerine...

Kartal sağ bekini buldu! Rosier'in yerine...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Spor Toto 'de 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ta transfer telaşı başladı. Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ile görüşmeler sürerken alternatifleri de masaya yatırıldı. Beşiktaşlı yöneticiler sürpriz bir ismi listeye aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, ekibi 'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı. Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroda yer alan 'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında 'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.

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19 MAÇTA FORMA GİYDİ

2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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