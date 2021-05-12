Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

Beşiktaş formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuran ve açık ara farkla asist krallığı sıralamasının zirvesinde bulunan Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden oyuncunun da eski takımı olan Olympique Lyon'un bir girişimde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal gösterdiği performansla takımını sırtladı. Şu ana kadar 17 asist yaparak Süper Lig'in açık ara lideri olan Cezayirli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekiyor.

SON MAÇLARDA GOLCÜLÜĞÜNÜ KONUŞTURUYOR Aboubakar'ın sakatlığı nedeniyle hücumda büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartal'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı son karşılaşmada ve öncesindeki Galatasaray derbisinde goller Ghezzal'den geldi.

LYON'UN YAKIN TAKİBİNDE Böylece ligde 7 kez fileleri havalandıran yıldız son 2 golüyle siyah-beyazlılara puan kazandırmasa bile performansıyla Avrupa'da da yakın takibe alındı. Fransız basınında çıkan habere göre, Rachid Ghezzal'e Olympique Lyon ciddi biçimde talip oldu.

DEPAY'IN YERİNE Le Quotidien du Sport'un haberinde, Fransız ekibinin Barcelona'ya gitmesi beklenen Memphis Depay'ın yerini Ghezzal ile doldurmayı planladığı vurgulandı. Eski bir Lyon'lu olan Rachid Ghezzal'in, Fransa'daki takımına geri dönmesinin güçlü bir seçenek olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO İddiaya göre, Olympique Lyon eski futbolcusu için bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye 5 milyon Euro teklif edecek. Ghezzal bilindiği gibi satın alma opsiyonu bulunmayan bir anlaşma ile kiralanmıştı.