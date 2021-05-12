12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

Beşiktaş formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuran ve açık ara farkla asist krallığı sıralamasının zirvesinde bulunan Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden oyuncunun da eski takımı olan Olympique Lyon'un bir girişimde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'ın sezon başında 'den kiraladığı gösterdiği performansla takımını sırtladı. Şu ana kadar 17 asist yaparak 'in açık ara lideri olan Cezayirli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

SON MAÇLARDA GOLCÜLÜĞÜNÜ KONUŞTURUYOR

'ın sakatlığı nedeniyle hücumda büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartal'ın ile oynadığı son karşılaşmada ve öncesindeki derbisinde goller Ghezzal'den geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

LYON'UN YAKIN TAKİBİNDE

Böylece ligde 7 kez fileleri havalandıran yıldız son 2 golüyle siyah-beyazlılara puan kazandırmasa bile performansıyla 'da da yakın takibe alındı. basınında çıkan habere göre, 'e ciddi biçimde talip oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

DEPAY'IN YERİNE

'un haberinde, ekibinin 'ya gitmesi beklenen Memphis Depay'ın yerini Ghezzal ile doldurmayı planladığı vurgulandı. Eski bir Lyon'lu olan 'in, 'daki takımına geri dönmesinin güçlü bir seçenek olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

5 MİLYON EURO

İddiaya göre, eski futbolcusu için bonservisini elinde bulunduran 'ye 5 milyon Euro teklif edecek. Ghezzal bilindiği gibi satın alma opsiyonu bulunmayan bir anlaşma ile kiralanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

KARTAL'DAN HAMLE GELECEK Mİ?

Siyah-beyazlı yöneticiler, 'in önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediklerini dile getirirken, henüz kulüpler arasında somut bir adım atılmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Eski takımı Olympique Lyon...

29 yaşındaki 'in bonservisini elinde bulunduran ekibi ile sözleşmesi ise 2022 yazında bitiyor.

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