Son dakika spor haberi... Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Rakip ayırmayız!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'ı ağırlayaca Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, rakip ayırmadan her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını ifade etti. Sepil, mücadeleye alınacak seyirci sayısını da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Mehmer Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız" ifadesini kullandı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Sepil, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız" ifadelerini kullandı.



"STADA SEYİRCİ ALMAYIZ"



Sepil, farklı statlarda pandemi kurallarına rağmen tribüne seyirci alındığını hatırlatıp Göztepe olarak devletin koyduğu koronavirüs pandemisi kurallarına uyduklarını hatırlattı. Başkan Sepil, şunları kaydetti:

"Diğer bir hassasiyetimiz de devletimizin koyduğu tüm pandemi kuralları. Biz ilk günden itibaren uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık. Bu konuda farklı zaman ve statlarda farklı uygulamalar ile karşılaşsak bile bu son maçımızda da bu duruşumuzu değiştirmeyeceğiz."



"KULAKLARIMIZ TIKALI"



Karşılaşma gününe kadar herkesin bu olayla ilgili çeşitli spekülasyonlarda bulunacağını belirten Mehmet Sepil'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak, yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz."

