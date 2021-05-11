Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılır ve Fenerbahçe, Sivasspor karşısında puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında G.Saray'a deplasmanda 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi. 81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin



FATİH KARAGÜMRÜK - Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini



ŞAMPİYONLUK DA GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin 2, G.Saray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak Beşiktaş'ın Saı günü şampiyonluk coşkusunu yaşaması da ihtimal dahilinde. Kartal kazanır, F.Bahçe ve Galatasaray puan kaybı yaşarsa Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



ABOUBAKAR YOK N'KOUDOU KADRODA

Siyah beyazlılarda Salı günü oynanacak mücadele öncesi N'Koudou'dan iyi haber geldi. nun durumu belirsizliğini koruyor. Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou dünkü idmanın ardından Karagümrük maçı kadrosuna dahil edildi. Sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar ile sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan ve Hasic mücadelede yer almayacak. Mensah'ın durumu da maç saatine doğru netlik kazanacak.



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Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

(Fotomaç)

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