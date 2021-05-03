03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Aboubakar derbide oynayacak mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ,ligin 40. haftasında ise Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın sakatlığı devam ederken, derbide forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında forma giyemeyen Vincent Aboubakar yeniden MR'a girecek.

Kamerunlu golcünün cumartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milliyet'in haberine göre salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı.

Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmak istemeyen Aboubakar'ın perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

Aksi bir durumda Aboubakar'ın büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı ifade edildi.

Aboubakar için flaş sözler!

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