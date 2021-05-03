03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve sezonu şampiyon olarak tamamlaması için son 3 maçta 4 puan alması yetecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılar, takımın iki yıldızı Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'e gelebilecek olası tekliflere karşı bonservislerini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan , ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Resmi maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asistle harikalar yaratan Kanadalı golcü ise hem kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hem de adını Avrupa piyasasına duyurdu.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Devre arası Premier Lig'den iki ayrı teklif alan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis önerisi yönetimi tarafından reddedilmişti.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Siyah-beyazlılar, oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon euro'yu yukarı çekti.

Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...

LARIN 20 MİLYON EURO

Yönetim, İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki Larin'in yeni bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

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