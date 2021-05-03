Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservisleri belirlendi! Beşiktaş'ın istediği rakam...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve sezonu şampiyon olarak tamamlaması için son 3 maçta 4 puan alması yetecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılar, takımın iki yıldızı Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'e gelebilecek olası tekliflere karşı bonservislerini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu, ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı.
20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Resmi maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asistle harikalar yaratan Kanadalı golcü Cyle Larin ise hem kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hem de adını Avrupa piyasasına duyurdu.
Devre arası Premier Lig'den iki ayrı teklif alan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis önerisi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilmişti.
Siyah-beyazlılar, oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon euro'yu yukarı çekti.
LARIN 20 MİLYON EURO
Yönetim, İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki Larin'in yeni bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.
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