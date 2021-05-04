04 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Kartal'dan yılın transfer bombası! Vedat Muriqi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Son dakika haberleri: 'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş giden futbolcuların yerini daha da kaliteli isimlerle doldurmak istiyor. Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedeflerinden biri de eski Fenerbahçeli oldu. İşte tüm detaylar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin soruları yanıtlıyor! | Canlı Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin soruları yanıtlıyor! | Canlı
Ersin'e Fransızlardan büyük ilgi! Ersin'e Fransızlardan büyük ilgi!
Trabzonspor ve Beşiktaş genç yetenek için yarışta! Trabzonspor ve Beşiktaş genç yetenek için yarışta!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör