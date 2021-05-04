04 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş giden futbolcuların yerini daha da kaliteli isimlerle doldurmak istiyor. Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedeflerinden biri de eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi oldu. İşte tüm detaylar...
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