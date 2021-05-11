Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o görüntüler
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 2-1 kaybetti ve büyük bir avantajı kaçırdı. Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan bu maçın sonunda ise ortalık karıştı. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. Galatasaray'ın da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar, rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.
İşte o görüntüler:
*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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