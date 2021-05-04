04 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Fransızlar Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'dan vazgeçmiyor!

Fransızlar Ersin'den vazgeçmiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla 'nın bir çok dev kulübünün radarına girdi. 20 yaşındaki kaleciyi özellikle Fransızlar çok istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fransız ekibi Lyon'un Ersin sevdası bitmiyor. Ersin'in devre arasında gelen resmi teklifi "'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam" diyerek bu teklifi geri çevirmesi sonrası Fransız ekibi, ısrarını sürdürme kararı aldı. Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray derbisini izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar.

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