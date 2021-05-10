Süper Lig'in 41. haftasında salı günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, Karagümrük maçının kadrosuna alındı. Öte yandan Vincent Aboubakar, Gökhan Töre ve Atiba Hutchinson, kadroda yer almadı.

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