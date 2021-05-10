10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu! N'Koudou, Aboubakar, Atiba ve Töre...

Kartal'ın kamp kadrosu belli oldu! N'Koudou ve Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 41. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Kara Kartal'da Kevin N'Koudou kadroya dahil olurken, , ve ise kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig'in 41. haftasında salı günü 'ü konuk edecek lider 'ın kamp kadrosu belli oldu.

maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, ve kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, maçının kadrosuna alındı. Öte yandan Vincent , Gökhan Töre ve Atiba Hutchinson, kadroda yer almadı.

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Kartal'a N'Koudou'dan iyi haber!

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