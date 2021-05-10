10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, bitime 2 maç kala transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Montero'nun kiralık sözleşmesi bitecekken elde sadece stoper orijinli Vida ve Welinton kalacak. Bu doğrultuda yönetim önceliği bu bölgeye verirken aradığı ismi de buldu. Beşiktaş'ın bu transferde ise kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

Teknik Direktör yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

Bununla beraber , daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

2 METRELİK KULE BEŞİKTAŞ'A!
, 2 metre 3 santim boyundaki Pape-Alioune Ndiaye'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

Şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

yönetimi, Ndiaye'yi bedelsiz transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

FRANSA'DAN VE PORTEKİZ'DEN TEKLİF VAR
Bununla beraber menajerler aracılığı ile Fransız ekibi Lens'e önerilen Ndiaye, kulübün transfer komitesi tarafından beğenildi ve bir teklif sunuldu. Portekiz ekibi Braga'nın da genç futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a dev stoper! Sergen Yalçın...

PAPE-ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
4 Şubat 1998'de dünyaya gelen Fransız uyruklu futbolcu, stoper mevkiisinde forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor. Valenciennes altyapısından çıkan Ndiaye, daha sonra Bologna U19, Bari U19, CF Lorca Deportiva ve Vorskla Poltava'da oynadı.

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