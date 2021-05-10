10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 41. haftasında salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.
Pas ve 5'e 2 çalışması yapılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
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