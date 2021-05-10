10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş Karagümrük maçına hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da 'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'in 41. haftasında salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışması yapılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, salı günü saat 20.30'da 'ta karşı karşıya gelecek.

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