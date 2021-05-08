08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbide hangi formayla sahada?

Beşiktaş derbide hangi formayla sahada?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'de deplasmanına çıkacak olan 'ta, derbide giyilecek forma belli oldu. Siyah beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çubuklu formamızla sahadayız" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

'de dev derbi öncesinde 'ın sahaya çıkacağı forma belli oldu.

, siyah beyaz çubuklu formayla sahada olacak.

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