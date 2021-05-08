08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart sınırında!

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sınırda!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında 'a konuk olacak 'ta 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kartal'da , , ve 'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve maçında forma giyemeyecek.

Kartal'dan derbiye özel video! haberin devamı

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