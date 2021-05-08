Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kartal'da Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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