Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

Ancak Larin ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.