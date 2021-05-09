Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden
Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Cyle Larin, bu sezon siyah-beyazlı formayla attığı gollerle takımının son iki haftaya lider girmesinde önemli rol oynadı. Gösterdiği 23 gol ve 4 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kanadalı futbolcuya iki Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.
TALİPLERİ ARTIYOR
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i Premier Lig'den iki kulüp radarına aldı.
TOTTENHAM MI WEST HAM MI?
Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Cyle Larin'i transfer etmekte istekli.
Ancak Larin ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.
2018'in Ocak ayında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
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