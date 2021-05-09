09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Cyle Larin, bu sezon siyah-beyazlı formayla attığı gollerle takımının son iki haftaya lider girmesinde önemli rol oynadı. Gösterdiği 23 gol ve 4 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kanadalı futbolcuya iki Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Geçen sezon ekibi 'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon 'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

TALİPLERİ ARTIYOR

'ın Kanadalı golcüsü 'i 'den iki kulüp radarına aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

90Min'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bu sezon 'ta attığı gollerle gözleri üzerine çeken 26 yaşındaki golcüyle 'nın iki önemli kulübü ve ilgileniyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

TOTTENHAM MI WEST HAM MI?

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan 'da 'in geleceği de belirsizliğini koruyor. temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen 'i transfer etmekte istekli.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

Ancak Larin ile ilgilenen tek kulübü değil. 'nın bir başka kulübü da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği 'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya 'a gönderen İngiliz ekibi transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.

Son dakika Beşiktaş haberi: Larin Premier Lig yolcusu! 2 talip birden

2018'in Ocak ayında 'den 'a transfer olan 'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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