07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi paylaşımda bulundu

Kartal'dan derbiye özel video!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: , 'in 40. haftasında ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ( haberleri)

Spor Toto 'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen , 40. hafta maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak.

Siyah-beyazlılar, bu dev maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


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Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu!

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