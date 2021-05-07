Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi paylaşımda bulundu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasara ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. (BJK spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Beşiktaş, 40. hafta maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak.

Siyah-beyazlılar, bu dev maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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