09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Koudou takımla çalışmalara başladı!

Beşiktaş'ta yıldız isim takımla çalışmalara başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Spor Toto 'de 'a 3-1 mağlup olan 'a yıldız oyuncusundan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlılarda N'Koudou, takımla birlikte antrenmanlara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 40. haftasında 'la deplasmanda oynadığı derbi mücadelesini 3-1 kaybeden 'a Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi. beIN Sports'ta yer alan habere göre sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Fransız yıldız, siyah-beyazlı takımla çalışmalara başladı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 35 karşılaşmada 8 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

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