Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Koudou takımla çalışmalara başladı!

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybetti. Gelecek maç Karagümrük'ü konuk edecek Kartal'da, yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)