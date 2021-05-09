09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Koudou takımla çalışmalara başladı!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'a yıldız oyuncusundan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlılarda N'Koudou, takımla birlikte antrenmanlara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynadığı derbi mücadelesini 3-1 kaybeden Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi. beIN Sports'ta yer alan habere göre sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Fransız yıldız, siyah-beyazlı takımla çalışmalara başladı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 35 karşılaşmada 8 gol atarken 5 de asist yapmıştı.
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