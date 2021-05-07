07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Ahmet Nur Çebi oyunculardan sözü aldı!

Çebi oyunculardan sözü aldı! Galatasaray derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

'in 40. haftasında lider , deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi ligde final maçlarından biri olacak. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, maç öncesinde oyuncularla görüştü. Başkan Çebi “Her futbolseverin gönlünde zaten şampiyon oldunuz. Artık iş sadece bunu resmileştirmeye kaldı. Bana söz verin” dedi. Oyuncular ise, "Şampiyonluk bizim, söz başkanım" diyerek cevap verdi. | Son dakika spor haberi ()

'ta yaklaşan derbi öncesi tüm camia kenetlenirken, Başkan Ahmet Nur Çebi de takım üzerindeki motivasyon turlarını artırdı. Sık sık Ümraniye'ye giderek antrenmanları izleyen ve oyunculara moral veren başkan, dün de yine iş başındaydı. Antrenman sonrası, teknik heyet ve oyunculara kısa bir konuşma yapan Beşiktaş'ın 1 numarası, oyunculardan şampiyonluk sözü aldı. "Bu sezon gösterdiğiniz performans tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabarttı. Rakip takımların taraftarları bile bizim şampiyonluğu hak ettiğimiz düşünüyor" diyerek konuşmaya başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

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"Her futbolseverin gönlünde zaten şampiyon oldunuz. Artık iş sadece bunu resmileştirmeye kaldı. Bizi bu ligde yenecek takım yok. Galatasaray'ı da yenin, işi bitirelim. Sizden tüm Beşiktaşlılar için şampiyonluk sözü istiyorum. Bu sözü bana veriyor musunuz?" Başkanın bu sözleri sonrası tesisler coşkulu sloganlar ile inlerken siyah-beyazlı oyuncular başta kaptan olmak üzere "Bu arma için, emeklerimiz, Beşiktaş camiası için şampiyonluğu alacağız. Söz veriyoruz" diyerek yemin ettiler. Çebi'nin bu konuşma sonrası 'la da takımın durumu hakkında kısa bir konuşma yaptığı bildirildi. (Fotomaç)

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