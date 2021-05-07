Galatasaray ile Beşiktaş 349. kez karşı karşıya
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, 349. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-BJK)
|13.08.2016
|Konya BŞB
|TFF Süper Kupa
|1-1 (Pen. 3-0)
|24.09.2016
|Vodafone Park
|Lig
|2-2
|27.02.2017
|Türk Telekom
|Lig
|0-1
|02.12.2017
|Vodafone Park
|Lig
|0-3
|29.04.2018
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|02.12.2018
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
|05.05.2019
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|27.10.2019
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
|15.03.2020
|Türk Telekom
|Lig
|0-0
|17.01.2021
|Vodafone Park
|Lig
|0-2
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