07 Mayıs 2021, Cuma

SÜPER LİG

Galatasaray ile Beşiktaş 349. kez karşı karşıya

Dev rekabette 349. randevu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında 'nda kozlarını paylaşacak ile , 349. kez karşı karşıya gelecek.

'in 40. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan 'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. 'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-BJK)
13.08.2016Konya BŞBTFF Süper Kupa1-1 (Pen. 3-0)
24.09.2016Vodafone ParkLig2-2
27.02.2017Türk TelekomLig0-1
02.12.2017Vodafone ParkLig0-3
29.04.2018Türk TelekomLig2-0
02.12.2018Vodafone ParkLig0-1
05.05.2019Türk TelekomLig2-0
27.10.2019Vodafone ParkLig0-1
15.03.2020Türk TelekomLig0-0
17.01.2021Vodafone ParkLig0-2


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