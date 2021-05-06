06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, bitime 3 maç kala transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Montero'nun kiralık sözleşmesi bitecekken elde sadece stoper orijinli Vida ve Welinton kalacak. Bu doğrultuda yönetim önceliği bu bölgeye verirken aradığı ismi de buldu. Beşiktaş'ın bu transferde ise kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

Teknik Direktör yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

Bununla beraber , daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

KARTAL'A 'DEV' SAVUNMACI

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre , 2 metre boyundaki genç yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM YENİDEN NDIAYE!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 2.03 boyundaki -, 'ın radarında.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

Şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden 'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

yönetimi, Ndiaye'yi bedelsiz transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

FRANSA'DAN DA TEKLİF VAR
Bununla beraber menajerler aracılığı ile Fransız ekibi Lens'e önerilen Ndiaye, kulübün transfer komitesi tarafından beğenildi ve bir teklif sunuldu.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

PAPE-ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
4 Şubat 1998'de dünyaya gelen Fransız uyruklu futbolcu, stoper mevkiisinde forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor. Valenciennes altyapısından çıkan Ndiaye, daha sonra Bologna U19, Bari U19, CF Lorca Deportiva ve 'da oynadı.

Beşiktaş'a dev stoper! Yönetim transferde harekete geçti

Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 asist üretti ve 1870 dakika sahada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
G.Saray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi! G.Saray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi!
Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi! Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou endişesi!
Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör